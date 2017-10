14 assuntos que podem ser tema de redação nos vestibulares 2017

O final do ano se aproxima e com ele os vestibulares em todo o país e, entre os principais fatores de classificação dos vestibulandos, está a redação. Dependendo da universidade e do curso escolhido, a nota alcançada no texto garante – ou não – a vaga. No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece nos dias 5 e 12 de novembro, o aluno precisa ter uma média ainda maior na redação, comparada às outras disciplinas da prova.

Segundo o professor Wellington Borges Costa, uma das principais dicas de Redação é a divisão do tempo para a escrita. Pois, quando a prova de redação ocorre junto com outras provas, como é no caso do Enem, é aconselhável começar e terminar pela redação. “O ideal é começar a prova escrevendo o rascunho e só voltar a mexer no texto depois de feitas todas as questões e ter passado tudo para o gabarito”, explica. Ele ainda alerta que a transcrição não deve ser simplesmente copiar. “O passar a limpo deve implicar intervenções no rascunho, tornando o texto sempre melhor”, diz.

Para um texto de destaque, que conquiste a banca, Wellington indica o uso do argumento de prova concreta, em que o vestibulando cita fatos históricos ou jornalísticos como argumentação. E, para um bom conteúdo e proximidade com o tema, a indicação de leitura é a imprensa. “Deve-se ler e ter o hábito de acompanhar jornais, ainda que pela internet, para estar atento ao debate público”, orienta, lembrando também da importância de priorizar os veículos com credibilidade. “A leitura de imprensa deve ser minimamente respaldada por alguma responsabilidade ética jornalística”, ressalta.

E a credibilidade da imprensa não fica apenas nas indicações de leitura. Para o professor, entre as apostas de temas solicitados pelos vestibulares, está a pós-verdade. “A aquisição da informação tem a ver justamente com o uso das redes sociais, com o consumo de conteúdo noticioso sem crédito que tem se difundido na rede”, justifica. Outros assuntos que também devem ficar no radar dos vestibulandos, segundo o professor, são: