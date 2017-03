1º Oktoberfest de Canoas terá Safadão e Ivete Sangalo na programação

Bancada pela iniciativa privada, a tradicional Oktoberfest terá sua primeira edição em Canoas. O evento ocorre do dia 11 a 15 de outubro no Parque Eduardo Gomes.

A festa deve contar com Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Marcos & Belutti, Simone & Simaria, Anitta e Armandinho. Ainda em março, a produção da Oktoberfest divulgará mais informações sobre ingressos e o dia de cada atração na página oficial .

No Brasil, a Oktoberfest começou a ser realizada em 1978 em Itapiranga, Santa Catarina, e hoje é realizado em Blumenau e nas cidades de Santa Cruz do Sul, Igrejinha, Lagoa dos Três Cantos, Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, entre outras cidades.