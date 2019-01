24 de Janeiro: Eventos e reivindicações marcam festividades do Dia do Aposentado

A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Canoas (Atapec) participou, na última quinta-feira, 24, das festividades em homenagem ao dia do Aposentado. Promovido pela Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul (Fetapergs), o evento realizado na Sogipa, em Porto Alegre, também marcou os 35 anos da entidade e reuniu mais de 30 associações de todo o Estado. O Presidente da Atapec, Carlos Olegário, representou Canoas junta à sua diretoria, associados e apoiadores.

Para o apoiador associado da Atapec, Mauro Guedes, também presente no evento, o momento também é de reflexão: “Creio ser um encontro importante para os aposentados e pensionistas, principalmente pelo momento em que está sendo discutido a reforma da previdência. Precisamos estar unidos para ter a força necessária para garantir os direitos dos trabalhadores. Queremos viver com dignidade, afinal contribuímos com nosso trabalho durante anos e temos o direito de sermos felizes”.