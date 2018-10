32ª edição da Expoaer ocorre nesta sexta-feira

A 32ª edição da Expoaer, tradicional exposição Aeronáutica, ocorre na sexta-feira, 12 de outubro, no feriado alusivo ao dia das crianças e à Nossa Senhora Aparecida. O evento será das 10 às 16 horas, na ALA 3 (antiga Base Aérea de Canoas), Rua Augusto Severo, 1700, Bairro Nossa Senhora das Graças, e contará com inúmeras atrações.

Entre as atividades confirmadas para o evento, estão: Pouso e decolagem das aeronaves que compõem os três Esquadrões de Voo da Ala 3 – caça, transporte e patrulha marítima; Exposição institucional da Força Aérea com artigos oficiais para distribuição gratuita; Exposição de aeronaves civis (aeroclubes) e militares (FAB); Exposição de fuscas e motos; Exposição de plastimodelismo (maquetes de vários modelos de aviões de combate e comerciais). Hangar da leitura e recreação infantil (Secretaria da Cultura de Canoas); Praça de brinquedos infláveis; Praça de alimentação; Estandes de produtos e serviços; além do concerto da Banda de Música da ALA 3. No estande institucional da FAB, será possível vestir o uniforme oficial (macacão de voo e capacete) dos pilotos da Esquadrilha da Fumaça para fotos. O público também poderá levar para casa, réplicas das principais aeronaves da FAB para recortar e montar e desenhos para a criançada pintar. Devido à apresentação no aniversário de Porto Alegre, em março deste ano, a Esquadrilha da Fumaça não estará presente, com retorno previsto para 2019.

A organização lembra que é proibida a entrada de animais de estimação, pessoas com bicicletas, rollers e patins. Devido a época eleitoral, não é permitira a entrada com qualquer propaganda política (incluindo adesivos em carros, camisetas, bonés, bandeiras, etc.)

A entrada é gratuita, mas os visitantes pode colaborar com a doação de um quilo de alimento não perecível, que será doado a instituições carentes, por intermédio do Serviço Social e da Capelania da Organização Militar.