Monique Leotte Mendes*

A 41ª Expointer se encerra no próximo domingo, 2, no Parque de Exposição Assis Brasil, em Esteio. A maior Feira de Agropecuária da América Latina contabilizou nos cinco primeiros dias de evento um público de 181 mil visitantes. O clima estável, as diversas opções de lazer e a comercialização de animais, artesanatos e produtos da culinária colonial gaúcha são alguns dos atrativos para os visitantes.

Segundo o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação do RS (Seapi), Odacir Klein, as expectativas são boas para essa edição, independente da previsão do tempo para os próximos dias. “Já contabilizamos um crescimento nas vendas em relação a 2017 em diversos setores. A população urbana presta uma grande contribuição vindo ao Parque Assis Brasil, pois tem condições de saber o que se faz na área do agronegócio e ver como é importante a produção de alimentos”, diz.

Agricultura familiar

Entre as novidades desta edição está a duplicação do Pavilhão da Agricultura Familiar. O espaço com 280 estandes trouxe mais comodidade ao público que circula pelos corredores. Além de produtos coloniais, a feira tem quatro cozinhas fornecendo almoços em uma área de alimentação com capacidade para 400 pessoas.

“O Pavilhão da Agricultura Familiar é um dos nossos espaços preferidos e este ano está mais bonito. É muito gratificante comprar os produtos que gostamos direto de quem produz”, relata a moradora Vera Bellissimo, moradora do bairro Mathias Velho, em Canoas.

Conforme o boletim de vendas divulgado na última quarta-feira, 30, pela Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR), a comercialização no espaço cresceu 111% nos primeiros quatro dias de feira em relação a 2017, saltando de R$ 706.259,51 mil para R$ 1.495.075,40. Na comparação somente entre o quarto dia de feira de 2018 e o mesmo período em 2017, o crescimento nas vendas chegou a 198%.

Serviços Expointer

Durante os nove dias de evento acontecem mais de 400 atividades, como cursos, palestras, atrações culturais e ainda exposição de 151 raças de animais. O horário de funcionamento do Parque é das 8h às 20h30 min. Os ingressos para público em geral são de R$ 13,00. Para estudantes com carteirinha oficial e maiores de 60 anos com a apresentação da Carteira de Identidade, o valor é de R$ 6,00. Crianças com até 6 anos têm acesso livre se acompanhadas. A entrada de pedestres acontece pelos portões 2, 3 e 6 do Parque.

Conheça a opinião de algumas pessoas que circularam nesta semana pela 41ª Expointer .

Gregory Nervo e João de Lorena –Venâncio Aires

“Chegamos bem cedo da manhã na Feira. Adoramos levar para os filhos as gulodices, queijos e outras delícias comercializadas no setor da agroindústria familiar. Já visitamos quatro vezes a Expointer e o local que mais nos atrai é o pavilhão da agricultura familiar”.

Vera Bellissimo e a mãe Ramona Darde –bairro Mathias Velho, em Canoas

“Eu sou natural de Uruguaiana e fui criada no meio do campo. Visitar a Expointer me faz matar a saudade da minha cidade natal. Eu e minha mãe, adoramos visitar o parque como um todo, principalmente o o pavilhão da agricultura familiar, os artesanatos, os animais. Sempre compramos alguma coisinha para levar para casa.”

Maico Gonçalves de Moura, Magda Correia dos Santos e as filhas Julia e Luiza –Gravataí

“Nossas filhas são criadas em apartamento e acho importante o contato com os animais e as coisas do campo. Hoje elas andaram de pônei, puderem ver os animais de perto, colocar a mão, sentir como são, e aqui é uma baita oportunidade para essa experiência. Eu também gosto de circular pelo setor das maquinário apenas para admirar mesmo.”

Natalia Alves – Bairro São José, em Canoas

“ Trabalho no setor de locação de espaço na Expointer há dois anos e também ajudo nos dias de feira no setor de informação. Durante o ano é muito tranquilo por aqui,mas durante a feira é uma semana de muito movimento. É muito com trabalhar aqui pois gente acaba conhecendo muita gente e muitas pessoas diferentes”.