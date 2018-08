8º Festival Internacional de Teatro em Canoas inicia no sábado, 31

O Grupo TIA (Teatro-Ideia-Ação), que atua há mais de 14 anos na cidade, com o apoio da Prefeitura de Canoas, Fecomércio e Sesc, realiza a oitava edição do Festia – Festival Internacional de Teatro em Canoas, que inicia no próximo sábado, 31 de agosto, e vai até o dia 9 de setembro.

Artistas do país e do mundo estarão presentes no evento que contará com mais de 25 atividades. São esperados grupos vindos da Espanha, Uruguai, Rio Grande do Norte e Pernambuco, além dos grupos regionais e locais. A programação inclui apresentações de teatro, oficinas, debates, além de atividades de integração. Todas as ações são oferecidas gratuitamente à população. Como nas edições anteriores, estimam-se atingir 10 mil espectadores ao longo dos 10 dias de festival.

A programação completa do 8º Festia – Festival Internacional de Teatro em Canoas está disponível no site: www.festivalfestia.wordpress.com.