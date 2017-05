A3 – Canções do Sul se apresenta no Teatro do Sesc Canoas

Marcada para dia 3 de junho, no Teatro do Sesc Canoas, a estreia do espetáculo A3 – Canções do Sul, que faz circuito em sete cidades do Rio Grande do Sul entre junho e julho de 2017, pelo SESC. Depois, circula de 25 a 30 de julho nas cidades de Taquara, Novo Hamburgo, Pelotas, Rio Grande, Santa Rosa e Alegrete.

O grupo é formado pelos interpretes Flora Almeida, Márcio Celli e Zé Caradípia, além da banda, formada por Caio Maurente (contrabaixo e direção musical), Antônio Flores (violão, guitarra), Marco Farias (teclado) e Daniel Vargas (bateria).

O show conta com músicas de sucesso que recordam o auge da música produzida no Sul nos anos 80. No repertório, um passeio por canções como: Vim Vadiar (Nelson Coelho de Castro), Exaltação (Nei Lisboa), Becos Blues (Raul Elwanger), Moda de Sangue (Jerônimo Jardim), Enguiço (Adriana Calcanhotto), Medley de Pampa de Luz (Pery Souza/Miranda) e Horizontes (Bicca), Lugarejo (Giba Giba e Wanderlei Falkenberg), Loucos de Cara (Vitor Ramil), Xote da Amizade (Mário Barbará), Flor (Nico Nicolaiewsky / Silvio Marques), Noite de São João (Pery Souza e Kledir Ramil), Medley de Asa Morena e Diamante (Zé Caradípia), Mais Uma Canção (Bebeto Alves) e Com Sua Licença (Gelson Oliveira).