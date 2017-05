AABB e Casa do Poeta realizam Chá das Mães

Ocorreu na quarta-feira, 10, o Chá do Dia das Mães, na sede da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB Canoas, organizado pela associação em parceria com a Casa do Poeta de Canoas. Durante o encontro, foram apresentados os shows dos Irmãos Tuígo, do tecladista Norberto Prado e do violonista Luis Carlos Rodrigues, além de exposição de roupas e desfile de moda.

O objetivo do evento é arrecadar fundos para o coral, coordenado por Rita Castilhos e que também se apresentou na ocasião, para custeio de viagens representando a cidade de Canoas. O presidente da AABB Canoas, Paulo Roberto Addevico, aproveitou para ressaltar que a AABB é uma associação que está aberta a toda comunidade canoense e que busca apoio para projetos futuros.

Quem quiser se associar, pode contatar pelo telefone: 51-3922.3540, ou pelos endereços canoas@aabb.com.br e canoas.aabb.com.br.