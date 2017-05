Abandonados: Vila Araçá: moradores sobrevivem sob condições precárias

A situação encontrada pela reportagem de O Timoneiro na Vila Araçá pode ser resumida, no mínimo, como precária. Os moradores do local, já visitado pela equipe de OT em pelo menos três outras ocasiões, continuam sem nenhuma perspectiva de melhorias de suas condições de vida.

Ana Regina Silva, 39 anos, mora nos fundos da rua Araçá. Ela conta que vivem aproximadamente 100 pessoas no local. A rotina dessas famílias é em meio ao esgoto a céu aberto. “A Prefeitura fala que não é com eles”, diz Regina. Outra moradora afirma que algumas famílias moram há mais de 15 anos na Vila.

Além do esgoto, que alguns locais invade casas em dias de chuva, os moradores não contam com serviço de água e luz. Letícia Lópes mora há seis meses no local e conta que quando chegou passou por diversos problemas de saúde: “Demorei pra me acostumar”.

Outra moradora conta que ligaram diversas vezes para a Prefeitura pedindo ajuda, mas que ninguém deu respostas. Os moradores ainda relatam que um grupo de vereadores esteve na vila para saber das condições do local, mas que até agora nada foi feito. “Faz 40 anos que dizem que vão tirar daqui e não tiram. Agora não tem nem promessa de solução”.

Relembre

Em 2010, O Timoneiro visitou a Vila Araçá, durante a série de reportagens Abandonados, e já verificou a situação precária dos moradores. A reportagem voltou ao local em 2012, 2014 e 2016. Em todas as ocasiões os problemas se mantinham sem nenhuma intervenção do poder público.

O que diz a Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Canoas informa que “está avaliando a situação das famílias que vivem na Vila Araçá e que está buscando alternativas.”