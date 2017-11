Inscrições para EJA iniciam nesta segunda-feira, 20

Serão abertas as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) nesta segunda-feira, 20, e vão até 15 de dezembro. Podem se inscrever alunos com no mínimo 15 anos de idade e que desejam completar o ensino fundamental.

Os interessados devem ir diretamente nas escolas em que pretendem estudar (endereços abaixo), entre 19 e 21h30, de segunda a sexta-feira, munidos de Carteira de Identidade, CPF, atestado de escolaridade ou histórico escolar.

Local das inscrições:

Quadrante Nordeste

EMEF Nancy Pansera, Rua 112, nº 336 – Setor 6 – Área Verde 12, bairro Guajuviras.

EMEF Erna Würth, Avenida Principal, s/n, bairro Guajuviras.

EMEF Irmão Pedro, Rua Olavo Fernandes, 91, bairro Estância Velha.

Quadrante Sudeste

EMEF Santos Dumont, Rua Arthur Bernardes, 654, bairro Niterói.

Quadrante Sudoeste

EMEF Dr. Nelson Paim Terra, Rua Primavera, 1676, bairro Rio Branco.

EMEF Rio Grande do Sul, Rua Wnceslau Brás, 35, bairro Mato Grande.

Quadrante Noroeste

EMEF João Paulo I,Rua São Pedro Pescador, 525, bairro Santo Operário.

EMEF Rio de Janeiro, Rua Vereador Antonio Ferreira Alves, 900, Loteamento Figueiras.

EMEF Max A. Oderich, Rua Professora Dona Sara, 100, bairro Porto Belo.

EMEF Ministro Rubem Carlos Ludwig, Rua Sanrandi, 1600, bairro Mathias Velho.

Mais informações: Secretaria Municipal de Educação – (51) 3425-7701