Abertas inscrições para curso gratuito de eletricista

A RGE Sul, distribuidora do Grupo CPFL Energia, está com inscrições abertas para o processo seletivo do Curso de Formação de Eletricista de Redes Aéreas. Os candidatos poderão se inscrever até o dia 10 dezembro para concorrer às 36 vagas disponibilizadas para o treinamento, que será realizado em São Leopoldo, a partir de fevereiro de 2018.

O curso é gratuito e durante os estudos os alunos poderão receber hospedagem e alimentação, de acordo com a necessidade. Serão 24 vagas para a turma diurna, que poderá receber alunos de Montenegro, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo e Lajeado. A turma noturna, com 12 vagas, receberá alunos de São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Canoas e Novo Hamburgo. Para se candidatar, é necessário ter no mínimo 18 anos, Ensino Médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (categoria B).

Para se inscrever, envie seu currículo atualizado ou preencha e assine a ficha de inscrição que está disponível no site da empresa (www.rgesul.com.br), e envie para o e-mail: escolarge@cpfl.com.br. O assunto do e-mail deve ser “Curso de Eletricistas – Cidade” (inserir no assunto a cidade onde o candidato mora). Serão aceitas inscrições realizadas até 10 de dezembro. A participação no curso profissionalizante não garante vaga no quadro das distribuidoras da CPFL.