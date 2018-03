Abertas inscrições para vagas de estágio em Canoas

A Prefeitura Municipal de Canoas está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio não obrigatório e remunerado, com preenchimento de vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

As vagas são destinadas para diferentes cursos, sendo 50 para administração pública direta, nos níveis médio, técnico e superior; 30 vagas exclusivas para o Programa de Inclusão da Secretaria Municipal de Educação (SME), também nos níveis médio, técnico e superior; além de 15 vagas de nível superior para as Secretarias de Saúde (SMS) e de Desenvolvimento Social (SMDS), para atuação exclusiva nos programas Primeira Infância Melhor (PIM) e Criança Feliz.

O valor da bolsa-auxílio fica entre R$ 430,42 e R$ 1.070,30, variando de acordo com o nível de escolaridade e com a quantidade de horas trabalhadas. A seleção será realizada por meio de entrevista e análise de currículo, sendo 10% das vagas destinadas a estudantes com deficiência. As inscrições podem ser feitas através do site do CIEE-RS até o dia 23 de março.

Confira mais informações nos editais:

Primeira Infância Melhor

Programa de Inclusão

Administração pública direta