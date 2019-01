Abertas nesta segunda-feira, 21, as inscrições para o Acampamento de Férias

A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL) de Canoas vai realizar a segunda edição do Acampamento de Férias, atividade que inclui a programação da Colônia de Férias, projeto voltado para crianças e adolescentes da rede de ensino da cidade durante o recesso escolar. Neste ano, o acampamento ocorre nos dias 14 e 15 de fevereiro, no Parque Municipal Getúlio Vargas, o Capão do Corvo.

As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira, 21, e se encerram no dia 31. Serão ofertadas 100 vagas, com prioridade neste primeiro dia de inscrição para quem já está participando das demais atividades da Colônia de Férias. Crianças e adolescentes que não se inscreveram na colônia, mas desejam participar do acampamento, podem se inscrever a partir desta terça-feira (22). A SMEL ressalta que as inscrições podem ser encerradas a qualquer momento, tão logo feche o número de vagas disponíveis.

A programação do acampamento prevê atividades esportivas, culturais, lúdicas, ecológicas e radicais, com a realização do Circuito Aventura, trilhas noturnas, luau e a Caça ao Tesouro, atividade que animou a garotada na última edição. O grupo de Escoteiros de Canoas Novo Horizonte será um dos parceiros da programação do acampamento. As inscrições devem ser realizadas pelo pais ou responsáveis, mediante assinatura de autorização. Os mesmos serão convocados pela organização para uma reunião antes da data do evento.

Saiba onde se inscrever:

Dias 21 e 22 de janeiro – prioridade para participantes da Colônia de Férias

Local: Centro Olímpico Municipal (Rua Araguaia, 1151) e Centro de Esporte e Lazer Mathias Velho (Avenida Rio Grande do Sul, 1790)

Horário: das 8h às 17h

De 22 a 31 de janeiro (ou até fechar o número de vagas) – inscrições para o público em geral

Local: Parque Municipal Getúlio Vargas (Rua Dona Rafaela, 700)

Horário: das 8h às 17h