Abertas vagas para estudantes de Pedagogia e Serviço Social

A Prefeitura de Canoas, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG), está com inscrições abertas para processo seletivo de contratação de estagiários. As vagas são para as secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Social. Os selecionados irão atuar nos programas Primeira Infância Melhor (PIM) e Criança Feliz.

As inscrições seguem até a próxima sexta-feira, 11, e podem ser realizadas no site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) – no link “Processos Seletivos Públicos e Privados”. Os estudantes sem acesso à internet podem comparecer à sede do CIEE em Canoas, que fica na Rua 15 de Janeiro, nº 481, sala 308. O local funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

O edital lançado pela Prefeitura oferta 15 vagas para o exercício e formação de cadastro reserva, direcionadas para estudantes dos cursos de Pedagogia e Serviço Social. Para efetivar a inscrição, o estudante deve estar regularmente matriculado, com frequência efetiva no curso correspondente ao do cadastro e estar cursando pelo menos seis créditos, entre outros requisitos que podem ser conferidos no edital.

Confira os valores da bolsa-auxílio:

Ensino Superior do 2º ao 4º semestre – R$ 735,08 para 6h por dia

Ensino Superior do 5º ao 6º semestre – R$ 881,08 para 6h por dia

Ensino Superior a partir do 7º semestre – R$ 1.070,30 para 6h por dia

*Será pago auxílio transporte diário no valor de R$ 4,60.