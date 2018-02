Aberto Processo Seletivo para estágio de Direito em Canoas

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPE-RS) comunica Processo Seletivo para estagiário de Direito, com a finalidade de atuar na Promotoria de Justiça Especializada de Canoas.

As inscrições começam nesta terça-feira, 20 de fevereiro de 2018, e seguem até 5 de março de 2018, na sede das Promotorias de Justiça de Canoas, que fica localizada na Rua Lenine Nequete, nº. 200, Centro, ao lado do Fórum, das 13 às 18 horas.

Para se candidatar é preciso estar cursando a partir do 4º semestre de Direito, em instituições de ensino conveniadas ao Ministério Público.

O contratado vai ter carga horária de 30 horas semanais, e receberá bolsa-auxílio de R$ 6,07 por hora, mais auxílio-alimentação de R$ 7,92 e auxílio-transporte de R$ 8,10 por dia de estágio.

A prova é composta por uma redação prevista para dia 9 de março de 2018, às 14 horas, no prédio das Promotorias de Justiça de Canoas, endereço acima e uma entrevista com os classificados.

Este Processo Seletivo tem validade de 12 meses, contado da data de divulgação final. Confira edital: http://www.mprs.mp.br/.