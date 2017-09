Acadef recebe prêmio Top Cidadania no Grêmio Náutico União

A Associação Canoense de Deficientes Físicos (Acadef) foi uma das vencedoras do prêmio Top Cidadania na Categoria Organização sem fins lucrativos. Organizado pela ABRH-RS, o evento de premiação foi realizado na quarta-feira, 27, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

Nesta edição de 2017, a Acadef concorreu com o case Projeto Cuidar. A ação tem o objetivo de ir até a casa de pessoas com deficiência que sofreram algum tipo de trauma. Além disso, o projeto busca resgatar a autoestima, levar informações e aproximar as pessoas com a associação.

A assistente social Patrícia Bittencourt representou a todos recebendo o troféu que ilustra o mérito do importante trabalho realizado através do Projeto Cuidar no município de Canoas.