Acampamento de férias motiva para a volta às aulas

As quarenta horas de diversão, brincadeiras e atividades esportivas, passaram rápido para as crianças que participaram do Acampamento de Férias de Canoas, promovido pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL). A primeira edição foi considerada um sucesso pelos participantes. Com programação de dois dias, encerrou na tarde da quinta-feira, 8, no Parque Municipal Getúlio Vargas, com as crianças querendo mais. A então prefeita em exercício Gisele Uequed marcou presença no evento, destacando que, além das atividades, a ação motiva para a volta às aulas.

Gisele, que marcou presença almoçando com a garotada no acampamento, também tratou de sustentabilidade com os participantes e realizou o plantio de uma muda de Araçá Vermelho com as crianças. Para ela, a relação com meio ambiente é importante desde a infância. “É um momento único para eles. Espero que possam se lembrar daqui a cinco ou dez anos, quando vierem no Capão do Corvo e perceberem, por exemplo, como esta árvore que plantaram cresceu, e como este parque é importante para o nosso município”, revelou.

A programação teve trilhas por dentro do parque com direito a um gorila que provocou bons sustos nas crianças, atividades esportivas com demonstração de hóquei e caça ao tesouro. Na parte da tarde, com a temperatura acima dos 32º C, foi a vez do futebol de sabão, o toboágua e o surf garantirem o refresco e diversão das crianças. Na educação infantil, as aulas retornaram dia 8 de fevereiro e, no ensino fundamental, será no dia 21 de fevereiro.

Sem eletrônicos

No acampamento, as crianças não puderam portar aparelhos eletrônicos. “Contamos com a presença de 96 crianças e jovens entre 8 e 16 anos. Acreditamos que devolvemos estas crianças para casa com um sentimento renovado sobre a importância de se divertir, praticar esportes e pensar menos em aparelhos eletrônicos”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Roberto Tietz. A secretaria criou um grupo no Whatsapp composto por pais e responsáveis, que foi abastecido com fotos e vídeos durante todo o período.