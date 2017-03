Ação distribui 500 copos de água no Centro de Canoas

Na manhã desta quarta-feira, 22, o gabinete do vereador Cris Moraes (PV) distribuiu flyers a respeito do Dia Mundial da Água no paradão do centro da cidade. A ação, que teve como objetivo a conscientização para a preservação de recursos naturais, distribuiu, também, 500 copinhos de água para as pessoas que esperavam ônibus.

O Dia Mundial da Água, 22 de março, foi criado pela ONU (Organização das Nações Unidas), em 1992. Conforme o idealizador da ação, Cris Moraes, “não só hoje, mas em todos os outros dias do ano, precisamos tomar atitudes em nosso cotidiano que colaborem para a preservação e economia deste bem natural”.