Ação multa motoristas por prática de rachas na Avenida Inconfidência

Em uma ação conjunta de segurança da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade (SMTM), Guarda Municipal e Brigada Militar, a prática de rachas e pegas de moto na Avenida Inconfidência foi combatida na madrugada de sexta para sábado. Moradores da região denunciam que são comuns motoristas trafegando em alta velocidade e motociclistas que empinam suas motos colocando em risco os pedestres.

No total, foram recolhidos dez veículos – carros e motos – e aplicadas 16 infrações de trânsito, entre as quais motoristas transitando com documentação vencida, manobras perigosas e veículo rebaixado fora das especificações foram as causas de multas mais comuns. Dez agentes de trânsito participaram da operação que contou com o apoio da Guarda Municipal e Brigada Militar.

Balada Segura

Na operação de sexta-feira, 24, foram realizadas 49 abordagens, sendo oito motoristas flagrados conduzindo veículo sob efeito de álcool. Cinco deles se recusaram a fazer o teste do bafômetro e três cometeram crime de trânsito, já que o resultado do teste ultrapassou os 0,33 mg/l de álcool no sangue.