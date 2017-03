Ação recolhe 28 pássaros mantidos em cativeiro irregular

A equipe de fiscalização da secretaria municipal do Meio Ambiente de Canoas (SMMA) apreendeu, na manhã desta terça-feira, 14, 28 pássaros silvestres que estavam mantidos em cativeiro irregular, em uma casa do bairro Harmonia. Os animais foram encontrados em estado precário, sem alimentação adequada, dentro de uma espécie de garagem da residência. O morador foi autuado e deverá pagar multa prevista na Lei Federal 9.605, que pode chegar a R$ 50 mil.

Ameaçada de extinção, a gralha picaça foi uma das aves encontradas pela equipe da SMMA no cativeiro. No local, também foram recolhidos 16 canários-da-terra, seis cardeais, quatro sanhaço-frade e um trinca-ferro. De acordo com Alexandre Witt, técnico da SMMA, os animais habitavam o cativeiro irregular há pelo menos seis meses.

“Nossa recomendação é de nunca manter animais silvestres em casa. É um crime ambiental grave, passível de prisão e inafiançável”, alerta Witt. Segundo o técnico da SMMA, para manter animais deste tipo, somente é possível por meio da aquisição de pássaros já registrados ou pela obtenção de certificado de criador de aves.

Aves serão avaliadas no Zoológico Municipal

Depois de recolhidos, os pássaros foram deslocados para o Zoológico Municipal, no Parque Getúlio Vargas. Lá, as aves passarão por uma análise veterinária e, quando tiverem condições clínicas ideais, serão recolocadas no seu habitat natural.

A ação foi deflagrada após o recebimento de denúncia, na segunda-feira, 13, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Ministério Público (MP), e contou com a colaboração da Guarda Municipal de Canoas.