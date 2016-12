Acidente com poste deixa escola sem luz no bairro Guajuviras

Desde o último domingo, 18, um acidente atrapalha a vida de funcionários e alunos da Escola Carlos Drummond Andrade, no bairro Guajuviras. Um poste caiu atingindo o muro da instituição, deixando o local sem luz. Mesmo com pedidos para que o problema seja resolvido, a prefeitura ainda não retirou o poste.

A diretora da Escola, Rosely Dal Castel, informa que diversas atividades foram prejudicadas. A realização de uma formatura de alunos teve que ser remarcada para a próxima semana.

“Estamos levando serviço pra casa”, relata Rosely, ao comentar que, mesmo sem aula, existem funcionários trabalhando na parte administrativa do local. A diretora ainda informa que não recebeu nenhum contato da prefeitura durante a semana. Rosely ainda confirmou que o poste já apresentava más condições há algum tempo, e que a prefeitura já havia sido avisada do risco de acidente.

O que diz a prefeitura

Em nota, a secretaria de Educação informa que “Não houve nenhum prejuízo às aulas na Escola Carlos Drummond de Andrade, em virtude do acidente com o poste de luz, pois os alunos já estavam em férias. Nesta quinta-feira, 22, estão sendo removidos o poste e o muro atingidos. Até sexta-feira está programado o início da instalação do novo poste com transformador. Serão três dias úteis de trabalho. A previsão de religamento da rede elétrica é para a próxima quarta-feira, 28.”