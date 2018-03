Ações em Canoas encaminham ao mercado de trabalho

A Prefeitura de Canoas, através da Diretoria das Políticas paras as Mulheres, irá realizar uma atividade de encaminhamento ao mercado de trabalho, na próxima sexta-feira, 16, voltada para o público feminino, na agência do Sine/Canoas (Rua Ipiranga, 140), das 8 às 17 horas. Mulheres que estejam buscando emprego terão atendimento especial. Além disso, serão oferecidos serviços como orientação jurídica, distribuição de materiais sobre cuidados com a saúde feminina e roda de conversa sobre a rede proteção à mulher em Canoas.

Em parceria com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), OAB/RS subseção Canoas, Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e Secretaria Municipal da Saúde, a ação vai ocorrer simultaneamente em diversas outras cidades do Rio Grande do Sul. Com nome Empregar/RS Mulher, a atividade tem como objetivo, além do encaminhamento ao mercado, dar visibilidade à luta das mulheres contra a violência, divulgar os serviços especializados existentes em Canoas e orientar sobre os direitos femininos.

A diretora das Políticas paras as Mulheres de Canoas, Ana Moraes, comemora a iniciativa. “É importante este tipo ação no município, com este importante intuito, que é aproximar as mulheres desempregadas às vagas de trabalho”, destaca. Ela também lembra a importância dos parceiros para a realização do evento que “são fundamentais e realizadores, junto da Prefeitura, da ação”. A iniciativa ocorre em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março.