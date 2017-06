Advogado promove aniversário solidário

O advogado e colaborador deste jornal, Rogerio Ceratti, comemorou seu aniversário, na última segunda-feira, 5 de junho, de forma diferente neste ano. Através de um evento formado no Facebook, de nome Aniversário Solidário – Desapega, ele solicitou como presente aos cerca de 80 convidados, a doação de roupas e agasalhos para auxiliar as famílias que estão ilhadas e sofrendo com as cheias. Nesta quinta-feira, 8, ele fez pessoalmente a entrega da arrecadação à Defesa Civil de Canoas.

Às demais pessoas que gostariam de colaborar, ele informa que a campanha ainda não acabou e que interessados podem entrar em contato com a redação de O Timoneiro, situado na rua Av. Victor Barreto, nº 3056/314 para entrega das doações, ou ainda pelo telefone: 3032.3022.