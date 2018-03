Agafuc-RS conquista título nacional

A equipe de futebol de 5 da Associação Gaúcha de Futsal para Cegos (Agafuc-RS), que realiza sua preparação no Centro de Esporte e Lazer (CEL) São Luiz, em Canoas, conquistou, no último domingo, 11, o título da Super Copa Brasil de Futebol de 5, realizada em São Paulo. O torneio contou com a participação de quatro equipes: Urece Esporte e Cultura (URECE-RJ), Centro Emancipação Social Esportiva Cegos (CESEC-SP), Instituto de Cegos da Bahia (ICB-BA), além do time gaúcho.

Na partida final, o título veio após um empate dramático em 1 a 1, conquistado nos minutos finais contra a equipe do ICB. O gol da Agafuc-RS foi marcado de pênalti por Nonato. O placar igual foi suficiente em razão da melhor campanha na fase de classificação. Nonato, aliás, foi um dos artilheiros do torneio com cinco gols. O goleiro Luan Lacerda foi escolhido o melhor da competição.

A equipe da Agafuc-RS treina aos sábados no CEL São Luiz, a partir das 9 horas.