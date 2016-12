Airton Souza é o novo presidente do PP de Canoas

O vereador Airton Souza é o novo presidente do Partido Progressista (PP) de Canoas. Durante a primeira reunião com a executiva municipal, o novo presidente disse que quer unificar e fortalecer o partido. Airton também destacou que o PP irá trabalhar ao lado do prefeito eleito Luiz Carlos Busato (PTB) para construir uma gestão que atenda às reais necessidades do povo canoense, como na saúde e segurança.

“Na vida nós temos que ter um lado. Eu escolhi não apoiar Beth por não concordar com os rumos que a administração de Canoas estava tomando. Além disso, Beth traiu o PP ao deixar a sigla após 44 anos pensando apenas num projeto pessoal pra ela e para o prefeito Jairo Jorge”, declara o novo presidente.

Airton foi eleito vereador pela primeira vez em 2004. Em 2008, foi reeleito sendo o vereador mais votado da história de Canoas. Em 2012, conquistou 5.241 votos.

Em 2010 e 2014 fez quase 23 mil votos ficando na suplência de deputado estadual. Já no pleito deste ano, Airton foi o coordenador-geral da campanha do prefeito eleito Busato. “Abri mão de uma reeleição praticamente certa para apoiar Busato. Fizemos uma campanha limpa e vitoriosa em todos os sentidos”, completa Airton, que no Governo Busato será Secretário de Relações Institucionais.

Relembre

Airton assumiu no lugar de Francisco Biazus, que renunciou ao cargo em julho, por uma orientação do diretório estadual. Airton Souza, então vice-presidente da sigla, chegou a ser conduzido à presidência, mas uma decisão judicial fez Biazus retornar ao posto. A intenção da direção estadual na época, comandada por Celso Bernardi, era que o PP indicasse Airton Souza para concorrer a vice-prefeito na chapa de Luiz Carlos Busato. Com a permanência de Biazus, o PP municipal acabou apoiando a candidata derrotada Beth Colombo (PRB), esposa de Biazus.