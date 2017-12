Airton Souza fala sobre sua atuação como secretário

O secretário municipal de Relações Institucionais Airton Souza teve três mandatos como vereador. Em dois destes mandatos foi o vereador mais votado, quebrando a marca dos 5 mil votos, o que não foi igualado por nenhum outro vereador na história de Canoas. A cargo de sua secretaria está o projeto Prefeitura Mais Perto, um dos projetos mais importantes do atual governo municipal. “Ter a bagagem do Legislativo, que lida diretamente com a comunidade, é essencial para executar este projeto com a qualidade que ele necessita”, afirmou o secretário de Relações Institucionais.

Airton foi candidato a deputado estadual em duas ocasiões e, segundo ele, em ambas as situações, foi motivado pela vontade de ampliar a representatividade de Canoas no Legislativo estadual. “Canoas é uma das cidades mais relevantes do Estado, com um grande número de eleitores e uma grande participação econômica. Só que a representatividade no Legislativo não acompanha esta magnitude da cidade. Um município pequeno como Santo Augusto tem dois deputados federais e um estadual. Não pode Canoas com 250 mil eleitores ter também apenas um deputado estadual”, analisa.

Airton, agora filiado ao MDB, explica que se colocou à disposição do partido para concorrer novamente ao cargo de deputado estadual. “Estou disponível, me considero um soldado do partido e quero ver a representação política de Canoas aumentar em âmbito estadual”, conclui.