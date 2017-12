Ala pediátrica do HU recebe Papai Noel

O Papai Noel chegou mais cedo para os 57 pacientes internados na pediatria do Hospital Universitário de Canoas, administrado pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (Gamp). Na tarde de quarta-feira, 20, o bom velhinho fez a entrega dos brinquedos que foram arrecadados no hospital desde o mês passado.

A ação, que contemplou crianças com idades entre 0 e 14 anos, partiu da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do HU, em parceria com o Núcleo de Qualidade e a Central de Acolhimento. De acordo com Mitielle Morais Marques, presidente da CIPA, neste ano, o número de doações aumentou. “Passamos dos 200 brinquedos em 2017 para 350 agora. É muito gratificante ver a participação de muitas pessoas em uma ação tão importante para a humanização do ambiente hospitalar”.

Os bebês que estão na UTI Neonatal foram presenteados com roupas doadas pelo Lions Clube de Canoas. Além dos internos da pediatria do HU, também foram beneficiadas 280 crianças da creche Vó Maria.