Alagamentos incomodam moradores e provocam danos materiais

A chuva não tem dado trégua para os moradores de Canoas neste início de ano. Já foram pelo menos três grandes precipitações em 2017, gerando incômodo em diversos pontos das cidade. A Defesa Civil do município destacou que o volume de chuva foi muito acentuado. Na terça-feira, 21, os bairros Marechal Rondon e Niterói registraram precipitação de 40 mm em cerca de uma hora.

Sirlei Rodriguez Dias, moradora da rua Alagoas, 174, bairro Niterói, sofreu com cada um dos alagamentos deste ano. “É horrível, a água entra na cozinha, quartos, garagem. Meu guarda-roupas estragou”, relata Sirlei. Ela afirma que já foi até a Prefeitura reclamar, pois, segundo ela, uma boca de lobo entupida na sua rua estaria contribuindo para os alagamentos. A moradora ainda conta que tentou conter a água na última terça, sem sucesso. “Coloquei panos na porta para tentar impedir a entrada da água, mas não consegui. Entrei em desespero, deu vontade de chorar”, conclui Sirlei.

Prioridade

A redação de O Timoneiro entrou em contato com a Prefeitura para saber o que está sendo feito para prevenir novos alagamentos. A nova gestão municipal afirma que conter o problema “é a principal meta” no momento. A Prefeitura informa que contratou serviços de duas dragas para limpar as valas, que se somaram às duas dragas já existentes. Também foram compradas mais duas escavadeiras hidráulicas para limpeza das canalizações, além das duas já disponíveis, mais 20 caminhões para transportar os resíduos. Atualmente, de acordo com a Prefeitura, a força-tarefa municipal conta com quatro dragas, quatro escavadeiras hidráulicas e 31 caminhões para limpar os diques da cidade.

Prevenção

Além disso, a Prefeitura afirma que há uma mobilização nas casas de bombas. Em cada unidade há plantão 24 horas, com pelo menos um funcionário de uma empresa terceirizada. “Quando a Defesa Civil emite o alerta para chuva forte, o plantão é reforçado com mais um funcionário e uma equipe de dez pessoas da Secretaria de Obras, que ficam atentas aos pontos de maior necessidade”, afirma.

Bocas de Lobo

“Temos feito um trabalho constante de limpeza das bocas de lobo e constatamos que 90% das tubulações estão entupidas. Isso causa ainda mais alagamentos”, relata o secretário-adjunto de Obras, Robson Borges. A Prefeitura informa que prepara uma contratação de serviço para realizar a limpeza das tubulações da cidade, que estão com graves problemas de obstrução e são, sim, uma das principais causas dos alagamentos, junto com o assoreamento das valas.

Conscientização

A resolução do problema passa pelo planejamento e prevenção nos órgãos públicos, mas também passa pela conscientização da população referente ao descarte irregular de lixo nas ruas da cidade. De acordo com a Secretaria de Obras, está sendo planejado o lançamento de uma campanha de conscientização sobre a importância do descarte correto do lixo. Ainda não há data específica para que isso ocorra.

Serviço

A Defesa Civil informa que atua na “atenção emergencial de moradores que foram atingidos por eventos climáticos ou que estão em situação de risco”. O órgão dispõe de três viaturas e uma lancha para casos de resgate. Os telefones de emergência funcionam 24 horas: 9-9368-9516, 9-9237-8922 ou 9-9322-5764.