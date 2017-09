Alexandre Heida recebe o Prêmio João Palma da Silva

A Câmara Municipal de Canoas realizou, na noite de 14 de setembro, a entrega do Prêmio Tradicionalista João Palma da Silva. O homenageado desta edição foi Alexandre Heida, integrante do CTG Seiva Nativa. A cerimônia ocorreu em sessão ordinária realizada no Parque Eduardo Gomes, integrando as comemorações da 25ª Semana Farroupilha de Canoas.

Conhecido como Xirú do Chimarrão, Alexandre Heida, natural de Santo Ângelo, nasceu em 16 de julho de 1935. Participa do Acampamento Farroupilha de Canoas, desde a primeira edição do evento, na década de 1990. Memória viva dos 25 anos de festejos farroupilhas no município, é reconhecido pela história ligada à preservação das tradições e valores do Rio Grande do Sul, seja na sua forma de vestir, pensar ou viver.

Morador de Canoas desde 1961, tendo morado inicialmente no Bairro São Luís e, após, no bairro São José, onde residente até hoje. Exerceu a profissão de mecânico de manutenção durante 30 anos, até a aposentadoria. Casado com Maria Luiza dos Santos Heida, ingressou no movimento tradicionalista no CTG Alma Crioula, onde foi membro do Conselho de Vaqueanos, participou do G.N Veteranos e há dez anos integra o CTG Seiva Nativa.

Heida recebeu o prêmio do presidente da Câmara, vereador Juares Hoy (PTB), e do prefeito Luiz Carlos Busato (PTB).