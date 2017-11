Alice Salazar inaugura loja em Canoas

Foi inaugurada nesta terça-feira, 28, no ParkShopping Canoas, mais uma loja de Alice Salazar, que, com milhões de seguidores, passou de maquiadora e YouTuber para uma marca e tornou-se empresária de beleza ao inaugurar em setembro a primeira rede de franquias de uma influenciadora no Brasil. A rede ganhará ainda mais duas franquias neste ano.

“Ficamos surpresos com a repercussão do negócio. Logo após a divulgação das franquias no meu canal do YouTube, recebemos mais de 1.000 e-mails de interessados. Agora, o nosso pessoal está selecionando os novos franqueados de acordo com o perfil, cidade e ponto. Estamos muito felizes e confiantes que será um sucesso”, afirma Alice.

O espaço funciona como um market place de beleza, sendo possível encontrar produtos que vão de maquiagem, passando por linhas de tratamento para cabelos, acessórios, produtos para os cuidados com a pele, entre outros itens ícones que fazem parte do universo das influenciadoras de beleza na internet.

Alice trocou a faculdade de Design de Produto pelo Curso de Estética e Cosmética e passou a dedicar-se à maquiagem, tendo sua formação inicial no SENAC-RS e no Instituto Embelleze. Continuou aprimorando sua técnica com cursos no exterior (Make Up Forever Academy, Atelier Make-up Paris, Kryolan Argentina) e com profissionais renomados, como Samer Khouzami. Por muitos anos, trabalhou como maquiadora do Grupo RBS, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul. E foi em 2010, a convite da própria rede, que Alice se aventurou no universo digital, ao criar o blog “Espelho Meu” para apresentar tutoriais de automaquiagem e dicas de beleza.