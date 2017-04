Alunos da rede municipal recebem educação ambiental

Alunos da rede municipal de ensino de Canoas recebem educação ambiental diariamente por meio das hortas escolares e do uso de composteiras nas escolas. A composteira é uma espécie de caixa de madeira, onde são depositados restos de alimentos, como cascas de frutas e verduras e cascas de ovo vindos da própria cozinha da escola. Em cerca de seis meses, esse material se transforma em adubo orgânico, que é utilizado nas hortas.

“A compostagem é uma forma de aproveitamento de resíduos orgânicos, cujo resultado é a formação do adubo rico em nutrientes. Esse adubo é usado nas hortas, que são uma maneira de oferecer às crianças a experiência de observar a transformação de semente e mudas em alimentos saudáveis”, explica a diretora de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SMAS), Mari Celeste Cancelli dos Santos.

Atualmente, 21 escolas municipais de Canoas possuem horta ativada, 26 escolas têm composteiras ativas e 23 estão em processo de ativação da compostagem. A adesão ao programa de educação ambiental não é obrigatória.

Crianças plantam, colhem e consomem

Na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Cara Melada, no bairro Guajuviras, as crianças plantam, colhem e consomem couve, repolho, alface, chás e temperos. “Eles colhem e eles mesmo fazem a salada. Eles gostam muito”, conta a secretária da escola, Roseli Xavier. A EMEI Cara Melada possui 189 alunos entre seis meses e seis anos de idade.

Além de promover a educação ambiental, a composteira também possibilita economia à escola, que passou a poupar cerca de R$ 60 mensais com a redução do uso de sacos de lixo. “Entre 60% a 65% do lixo produzido aqui na escola é reaproveitável. Isso não é lixo, é matéria-prima, que vira um importante composto que é usado na horta. As crianças podem comer verduras totalmente orgânicas. A ideia é que elas aprendam e levem esse conhecimento para casa”, relata o assessor da Diretoria de Educação Ambiental, Derli Petry, que além de fazer as composteiras e auxiliar as escolas na manutenção das hortas, faz palestras para os alunos.

Derli destaca a importância do cuidado que deve se ter com a composteira, para evitar mau cheiro e proliferação de ratos. “Eu oriento o pessoal que trabalha na cozinha das escolas que optam por ter a composteira. O trabalho só dá certo se a cozinha pega junto. Podem ser colocados na composteira cascas de frutas e verduras, borra de café, erva de chimarrão, casca de ovo, folhas, mas não pode restos de comida, nada que tenha tempero”, explica.

Árvores nas escolas

Em parceria com a Diretoria de Parques e Praças, a Diretoria de Educação Ambiental vai iniciar o plantio de árvores nas escolas para garantir as brincadeiras na sombra aos alunos. Serão plantadas árvores nativas e frutíferas, como laranjeiras, jabuticabeiras e bergamoteiras, vindas do viveiro do Parque Getúlio Vargas (Capão do Corvo), local onde também há seis composteiras.

