Alunos de Canoas participam do 9º Festival Internacional Sesc de Música 

Moradores de Canoas e Esteio participam, desde o dia 14 de janeiro, de um dos maiores festivais de música de concerto da América Latina: o 9º Festival Internacional Sesc de Música, em Pelotas. Representando Canoas: Victória de Oliveira Gautto, no clarinete, e Mateus Colares de Souza, no oboé. De Esteio, Shyrley Escobar Rodrigues e Wendell Felipe R. da Rosa, ambos no contrabaixo, e Bruna Christ, no violino.

O grupo fica no sul do Estado até a próxima sexta-feira, 25, onde participam de aulas, ensaios e apresentações. Realizado anualmente em Pelotas, esta edição do evento tem a participação de 380 alunos, vindos de diversas regiões do Brasil e até de fora do país. O corpo docente conta com 52 professores, oriundos de pelo menos 14 nacionalidades.

Ingressos

Para as apresentações no Theatro Guarany é necessária a retirada de ingressos antecipadamente na Bilheteria do teatro (Rua Lobo da Costa, 489), de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e 13h30 às 18h30. As entradas são limitadas a um par de ingressos por pessoa, por apresentação, conforme cronograma abaixo:

Programação completa

23/01

10h – Classe de Canto | Festival na Comunidade – Unidade Cuidativa de Pelotas ***

13h – Recital de Alunos – Conservatório de Música da UFPel

15h – Classe de Canto | Festival na Comunidade – Asilo de Mendigos de Pelotas ***

19h – Classe de Choro | Festival na Comunidade – Castelo Simões Lopes Neto

19h – Recital de Violão Clássico, Canto Lírico, Cordas e Piano | Música de Câmara – EDUARDO FERNÁNDEZ (Uruguai), EIKO SENDA (Japão), MAX URIARTE (Brasil), MARCELLO GUERCHFELD (Brasil) e ANDRÉ CARRARA (Brasil) – Conservatório de Música da UFPel

20h30 – Núcleos de Madeiras | Orquestra Jovem Sesc – Theatro Guarany

24/01

13h – Recital de Alunos – Conservatório de Música da UFPel

15h – Classe de Choro | Festival na Comunidade – Hospital Espírita ***

19h – Recital de Cordas | Música de Câmara – EMMANUELE BALDINI (Itália), LUCIA LUQUE (Argentina). HORACIO SCHAEFER (Brasil), VIRGINIA ALDADO (Uruguai) e CLEMENS WEIGEL (Alemanha) – Conservatório de Música da UFPel

20h – Orquestra Jovem Sesc/MG | Festival na Comunidade – Paróquia Amor Divino (Colônia Santo Antônio)

20h30 – Banda Sinfônica Acadêmica | Regente Glen Hemberger (EUA) – Theatro Guarany

25/01

13h – Recital de Alunos – Conservatório de Música da UFPel

15h – Orquestra de Choro | Música de Câmara – Conservatório de Música da UFPel

17h – Classe de Canto | Música de Câmara – Conservatório de Música da UFPel

19h – Classe de Violão | Música de Câmara – Conservatório de Música da UFPel

20h30 – Orquestra Acadêmica – Regente Evandro Matté (BRA/RS) – Largo Mercado Público