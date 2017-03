Alunos de Psicologia e Psicopedagogia se formam no Unilasalle

Aconteceu no último sábado, no dia 18 de março, a formatura dos alunos dos cursos de Psicologia e Psicopedagogia do Unilasalle. O evento ocorreu no Salão de Atos do Centro Universitário e contou com a presença dos familiares e amigos dos formandos.

Aluna laureada

Em solenidade ocorrida no Salão de Atos do Unilasalle, em Canoas, Jamile Coser foi laureada pelo seu melhor desempenho no curso de psicologia. Devido ao título de melhor aluna, foi agraciada com uma bolsa integral em um dos cursos de Pós-Graduação latu sensu, MBA ou Especialização da universidade. Por ocasião da comemoração, foi devidamente homenageada pelo companheiro Mário Bertani, e também por amigos e familiares.

A respeito da conquista, Jamile revela: “Não há palavras que dimensionem a minha felicidade ao ser escolhida como melhor aluna, mas para chegar até aqui e conquistar este prêmio percorri um longo e árduo caminho! A faculdade de Psicologia foi uma longa caminhada onde experimentei os mais variados sentimentos e as mais variadas experiências e desafios, seja enquanto profissional, seja enquanto ser humano, e para alcançar este êxito abdiquei de muitas coisas/momentos”.

A nova psicóloga revela ainda que enfrentou situações de problemas de saúde de familiares próximos durante a faculdade e até mesmo um sequestro durante o período da faculdade, mas nada disso a fez desistir de seu sonho. “Em 2016, ano do meu estágio, passei por uma situação muito frustrante. Junto com minha filha de 2 anos de idade, que hoje está com 3 anos e meio, fui sequestrada na saída do apartamento de meus pais. Ficamos 1h20min com o criminoso. Pela graça divina, fomos soltas na cidade de Esteio. No outro dia estava lá no estágio firme e forte. Não esqueço a acolhida de minha supervisora e colegas de estágio. Sou uma pessoa de sorte, pois frente a tudo isto e com uma acolhida tão grande levei meu estágio adiante e com garra, determinação e superação, me entreguei de corpo e alma para viver realmente o estágio, onde muito aprendi”, explica.

Emocionada, Jamile declara ainda: “Sigo buscando este saber que nunca está completo, sempre necessitando de algo a mais, de investir na vida… Gratidão por tudo… Então frente a todas estas adversidades que enfrentei dia 18 de março com a premiação saboreei o gostinho da vitória desta conquista, a qual foi ralada, suada, sofrida…”.

O companheiro, Mário Bertani, pontua que Jamile já tinha uma carreira e atuava na área do direito quando resolveu rumar para a psicologia: “Sua opção foi por puro idealismo, solidariedade e humanidade, para ajudar as crianças a terem um tratamento mais humano e justo pelo Poder Judiciário e serem mais felizes. Isso tudo somado a uma extraordinária vontade, dedicação e esforços, resultou merecidamente em uma honrosa Láurea”.