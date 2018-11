Ampliação do Parque Industrial Jorge Lanner é discutida em audiência

O projeto de lei 40/18, de autoria do Executivo, foi tema de audiência pública realizada na tarde desta segunda-feira, 5, no Legislativo. A proposição altera a Lei nº 5.961, de 11 de dezembro de 2015, que instituiu o Plano Diretor Urbano Ambiental de Canoas (PDUA), modificando parte do zoneamento no bairro Niterói, em terras de propriedade do município de Canoas e do Estado do Rio Grande do Sul, próximo à Base Aérea.

O objetivo é ampliar o Parque Industrial Jorge Lanner, o que resultará, segundo o governo, na criação de mais postos de trabalho e no incremento de impostos na arrecadação municipal. A alteração conta com a aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Estiveram presentes durante o evento que discutiu a possibilidade de ampliação do parque industrial Jorge Lanner: o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Moacir Stello; o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos, Lauri Henrique Bastos; e o chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Daniel Cardoso Leite.

A audiência foi realizada pela comissão especial que analisa a matéria na Câmara, composta pelos vereadores Marcus Vinícius Machado – Quinho (PDT) – presidente, José Carlos Patricio (PSD) – relator, Aloisio Bamberg (PCdoB), Canhoto (SD), César Augusto (PRB), Cris Moraes (PV), Ivo Fiorotti (PT), Juares Hoy (PTB), Linck (MDB) e Patteta (Progressistas).