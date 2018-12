Ana Nunes concorre à presidência da OAB Canoas pela chapa 11

As eleições da OAB, subseção de Canoas, ocorrem nesta sexta-feira, 30. Realizado na Rua Nerci Pereira Flores, 179, bairro Harmonia, o pleito terá como uma das concorrentes a advogada Ana Nunes, que concedeu entrevista ao jornal Timoneiro. Proveniente de uma família de advogados e atuando na área há 27 anos, Ana tenta seguir os passos do pai Carlos Alberto Nunes, presidente da OAB Canoas em duas ocasiões.

Renovação

De acordo com Ana, que lidera a chapa 11, Renova OAB Canoas, ainda há muito a ser feito em benefício da classe e da sociedade. Ela critica a “morosidade do Poder Judiciário, a desmoralização da classe e a descrença da efetividade da Justiça”. A advogada ainda comenta a atuação da entidade: “observo a OAB local inerte e despreocupada com os entraves diários enfrentados pelo advogado na execução da profissão”. Ela cita como obstáculos do dia a dia a entrega de uma petição no protocolo, a dificuldade de acesso a muitos magistrados e a indisponibilidade de ferramentas de trabalho.

Propostas

A chapa destaca entre as propostas uma “efetiva abertura da OAB Canoas para todos os advogados, onde todos tenham voz e sejam ouvidos; valorização da advocacia e defesa intransigente das prerrogativas profissionais, especialmente junto ao Judiciário local; aperfeiçoar a Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativa do advogado com plantão”. Também são citadas propostas para melhorar a transparência da entidade, com prestação contábil das receitas e despesas da Subseção, além de maior efetividade nos trabalhos das comissões.

Chapa

Candidatos: Ana Lúcia Santiago Nunes, Leandro Malta Martins, Ana Paula Messerschmidt Azevedo, Daniela Araújo Kostelnaki Ramos e Teodoro Manuel da Silva. Conselheiros: Anderson S. da Costa, Érika G. Machado, Fábio R. Verardi, Jairo C. Ribeiro, José Jeferson D. Martins, Marcelo Antônio S. Oliveira, Maria Antônia S. Nunes, Nara Regina R. Azevedo, Shirley D. P. Fernandes, Sônia Maria D. Marcon, Stefânia T. Troc, e Thayná L. Braga. Conselheiros suplentes: Alexandre G. Balaguer, Ana Luiza S. Rios, Cleusa A. de Souza, Ecinele P. Boeira, Faten J. El Hindi, Gabriel Cristiano F. Vogt, Gislene B. Stroher, Karina R. Pacheco, Maria Liane O. Lima, Remo Nonnenmacher