Antiga Estação de Trem oferece oficinas de teatro gratuitas

Comemorando o sexto ano de atividades, o Coletivo de Teatro Galegos & Frangalhos está convidando a todos interessados a participar da 3ª Edição das Vivências entre Galegos & Frangalhos, que ocorrerá de segunda à sexta (08, 09, 10, 11 e 12 de janeiro), na Antiga Estação de Trem (Av. Vitor Barreto, 2301, em frente ao La Salle), das 18 às 22 horas.

O objetivo do trabalho é experimentar novas imersões performáticas na pesquisa psicofísica, já trabalhada pelos membros do grupo. A cada encontro, uma nova vivência que ultrapassa as convenções binárias do teatro: corpo/mente, público/plateia, ser/estar e do ator/personagem.

Por meio de jogos, rituais cênicos e exercícios direcionados, os participantes serão convidados a experimentar novas possibilidades para as artes das cenas: Teatro, Dança, e Performance se borram rompendo margens entre uma linguagem e outra. É preciso estar aberto aos atravessamentos do corpo e da mente. Um trabalho extremamente físico, psíquico e imagético.

Inscrições ficam abertas até a próxima sexta-feira, 5 de janeiro, e qualquer pessoa acima de 15 anos pode participar, tendo experiência ou não em teatro. Para participar é necessária disponibilidade integral nos dias e horários citados.

As oficinas são gratuitas.

INSCRIÇÕES e INFORMAÇÕES:

1) facebook.com/galegosefrangalhos;

2) galegosefrangalhos@gmail.com;

3) (51) 9 9775.3592 / (51) 9 9625.9773