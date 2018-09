Anunciada reforma e ampliação da UBS Estância Velha

Dentro de alguns meses, a comunidade do bairro Estância Velha poderá utilizar as novas instalações da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro. A obra de reforma do prédio foi retomada no início de setembro. Orçada em R$ 223,4 mil, a unidade virará uma Clínica de Saúde da Família.

A unidade Estância Velha receberá uma intensa remodelação em sua estrutura física. Além da reforma, que vai modernizar equipamentos e instalações, o local também será ampliado. Ao todo serão sete consultórios, além de sala de vacinação e ambulatório. A partir da reforma, serão contratadas mais duas equipes. Desta forma, com mais funcionários, a futura Clínica de Saúde da Família também vai oferecer serviços de saúde diferenciados aos moradores locais.

Além disso, a Prefeitura vai iniciar, nos próximos dias, a reforma de outras cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em vários bairros da cidade com investimento de R$ 2,7 milhões. Elas se juntam à construção da nova unidade de saúde São Vicente, que terá um prédio novo com mais equipes de saúde. Juntas, estas cinco UBSs atendem mais de oito mil pessoas por mês, que serão diretamente beneficiadas. Serão reformadas e ampliadas as unidades Caic, Cerne, Nova Niterói, Mato Grande e Prata.