Apae Canoas mobiliza comunidade em caminhada

Em comemoração ao cinquentenário da Apae Canoas, que se completa em 2017, a entidade realizou no domingo, 19, a 1ª Caminhada Apae 50 anos. A concentração do evento ocorreu na Avenida Doutor Sezefredo Azambuja Vieira, nº 2730, no terreno onde será construída a sede da associação. O evento mobilizou centenas de pessoas entre participantes, organizadores e colaboradores.

Em sua página no Facebook, a entidade publicou um texto de agradecimento aos colaboradores, que abre dizendo: “Agradecemos aos Amigos, Pais e Funcionários que escolheram investir seu dia de descanso em estar na Caminhada 50 Anos APAE. Na estrada da APAE caminhar sozinho é o mesmo que estar parado. Obrigado por nos acompanharem. Cada um acrescentou força, visibilidade e motivação ao movimento rumo à Construção da Sede Própria”.

50 anos

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoas (Apae Canoas) completa, no dia 27 de abril deste ano, o seu cinquentenário. A entidade sem fins lucrativos atende a pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla, através de ações interdisciplinares em saúde, educação e assistência social, comprometida com a formação do cidadão e com a inclusão social. Atualmente, a entidade é gerida por Paulo Roberto Bogado (presidente interventor), Afonso Toschetto (tesoureiro interventor) e Paulo Araújo (secretário interventor