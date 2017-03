Apae Canoas realiza caminhada beneficente

Em comemoração ao cinquentenário da Apae Canoas, que se completa em 2017, a entidade realiza no próximo domingo, 19, a 1ª Caminhada Apae 50 anos. A concentração do evento ocorre na Avenida Doutor Sezefredo Azambuja Vieira, nº 2730, no terreno onde será construída a sede da associação. A largada ocorre às 9 horas e o percurso será de 4km, com chegada na atual sede, na Avenida Santos Ferreira, nº 759.

Inscrições

As inscrições custam R$ 35 reais, dão direito a uma camiseta e podem ser feitas nos seguintes pontos:

Apae Canoas – Av. Santos Ferreira, 1759 – Nossa Srª das Graças – (Fone: 3472-6566).

Loja Lima Limão – Rua Venâncio Aires, 812 – Niterói – (Fone: 3922-2120).

Esmateria Pintei Amei – Av. Açucena, 1605 – Moinhos de Vento (Fone: 99589-0571).

Estética O Armazém Jardim do Lago – Rua Liberdade, 695 – Jardim do Lago – (Fone: 3466-6638).

Carmen Steffens – Rua São Pedro, 526 – Marechal Rondon – (Fone: 3785-7976).

Academia Biofitness – Rua Farroupilha, 3992 – Marechal Rondon (Fone: 3032-1598)

Uppress Gráfica Digital – Rua Dr. Sezefredo Azambuja Vieira, 2643 Estância Velha – (Fone: 3059-7460)

50 anos

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoas (Apae Canoas) completa, no dia 27 de abril deste ano, o seu cinquentenário. A entidade sem fins lucrativos atende a pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla, através de ações interdisciplinares em saúde, educação e assistência social, comprometida com a formação do cidadão e com a inclusão social. Atualmente, a entidade é gerida por Paulo Roberto Bogado (presidente interventor), Afonso Toschetto (tesoureiro interventor) e Paulo Araújo (secretário interventor).