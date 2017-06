Após 50 dias sem serviço, nova empresa de capina e roçada é contratada em Canoas

Após o término do contrato com a antiga empresa prestadora de serviços de capina e roçada na cidade, a Prefeitura de Canoas contratou em caráter emergencial a empresa ECSAM, contrato com vigência de 180 dias, em andamento desde maio.

Com prazo final para prestação de serviços em novembro deste ano, a Prefeitura já trabalha na formulação de uma nova licitação. “O projeto básico para a licitação está sendo montado em parceria com o nosso Escritório de Engenharia. A licitação deverá ser publicada em setembro e finalizada até final de outubro”, estima o secretário de Serviços Urbanos, Juarez Hampel.

Canteiro da Açucena

Na última semana, equipes da Secretaria de Serviços Urbanos e da ECSAM realizaram a roçada do canteiro central da Rua Açucena, entre as avenidas Sezefredo Azambuja Vieira e Santos Ferreira.

O secretário adjunto de Serviços Urbanos, Paulo Osório, explica que, apesar do longo período de chuvas, a secretaria trabalha para atender toda a demanda. “Com a retomada dos serviços estamos, na medida do possível, atendendo aos chamados da população. A chuva acaba nos atrasando, mas, ainda com o mau tempo, estamos fazendo um grande esforço para colocar em dia todos os chamados”, explica o adjunto.

As próximas ações da secretaria devem contemplar os bairros Rio Branco, Elo Perdido, Fátima e também o Guajuviras.