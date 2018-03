Após formatura de agentes, Susepe assume o comando da Pecan 2

A Susepe assumiu, na última quarta-feira, 7, a operação da Penitenciária de Canoas 2. De acordo com o órgão, 130 servidores foram designados para a unidade e fazem parte do plano de ocupação total de todo o complexo, que possui quatro casas prisionais e capacidade total de 2.808 vagas.

O governo do Estado havia anunciado, em 29 de outubro de 2016, que os policiais militares destacados para atuar na Pecan 2 desempenhariam esta função durante a duração do curso de formação 408 novos agentes penitenciários, cuja formatura ocorreu no dia 6 de março, n o teatro Dante Barone. O evento formou 12 turmas de agente penitenciário (AP) e uma turma de agente penitenciário administrativo (APA). Iniciado em 12 de dezembro de 2016, o curso possuiu 510 horas de aulas teóricas, divididas em dois turnos, e 40 horas de estágio supervisionado.

Em média, cerca de 40 PM’s faziam a segurança operacional da Pecan. A medida foi adotada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) visando cumprir decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de retirar presos provisórios das delegacias de polícia, então superlotadas.

Gestão

O diretor do Departamento de Segurança e Execução Penal (DSEP), Fabrício Ragagnin, lembra que nem todos os agentes direcionados são oriundos do último curso de formação. “Cumprimos o que havíamos planejado: tão logo os novos servidores estivessem aptos, a Susepe assumiria o comando total da gestão da Pecan 2. Para tanto, iremos utilizar profissionais experientes junto aos novos agentes, garantindo o melhor desempenho do efetivo empregado”, afirma.