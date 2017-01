Após indefinição, Prefeito garante pagamento de salários em dia

Os servidores públicos iniciaram 2017 com a dúvida se iriam receber seus salários. O anúncio feito por Busato no segundo dia de gestão, de que poderia atrasar o pagamento da folha do funcionalismo, deixou a classe em meio a incertezas. Em coletiva de imprensa, realizada na última quinta-feira, 4, Luiz Carlos Busato (PTB), junto ao secretário da Fazenda, Jorge Bento, garantiu que o pagamento será feito em dia.

Indefinição

A possibilidade de atrasos foi informada em reunião realizada na Câmara na segunda-feira, 2 de janeiro. Segundo Busato, a administração anterior havia anunciado que deixaria R$ 34 milhões em caixa para a quitação da folha, que custa R$ 32,2 milhões por mês aos cofres municipais. No entanto, segundo ele, a maior parte eram recursos vinculados, como verbas para saúde, obras e merenda escolar, por exemplo. “Infelizmente, desses R$ 34 milhões, apenas R$ 7,2 milhões estão disponíveis para o pagamento de salários”, lamentou o prefeito na ocasião.

Jairo Jorge rebate

Nas redes sociais, o ex-prefeito Jairo Jorge (PDT) contestou as declarações da atual gestão, afirmando que entrariam recursos suficientes até quarta-feira, 4. “Com o pagamento de IPTU, nesta segunda, dia 2, e os recursos da repatriação deverão entrar mais de R$ 40 milhões nos cofres da Prefeitura até quarta-feira. Dinheiro suficiente para pagar a folha de R$ 30 milhões”, disse o ex-prefeito.

Garantia de pagamento

A folha de pagamento da Prefeitura de Canoas será quitada integralmente nesta sexta-feira, 6, quinto dia útil do mês. Segundo Busato, a prorrogação do desconto do IPTU em cota única para 31 de janeiro, a chegada da fração da multa do programa de repatriação de ativos e parte da quota do ICMS, foram determinantes para pagar a folha. Até o dia 4, R$ 35,6 milhões entraram nos cofres municipais, dos quais R$ 32,2 milhões atenderão o funcionalismo canoense e R$ 3 milhões serão destinados para os salários do Hospital Nossa Senhora das Graças.

Renegociações

O titular da Fazenda ressaltou que está sendo realizado, de forma inédita, um Fluxo de Caixa diário, promovendo transparência sobre a realidade financeira do município. “Vamos continuar assim até que se consiga desafogar o Tesouro”, disse Jorge Bento.

Na atualidade, a Prefeitura tem um montante de dívidas de R$ 205 milhões, sendo que R$ 170 milhões são de curtíssimo prazo. “Queremos honrar os compromissos. Por isso, já estamos chamando as empresas credoras para negociar uma forma melhor de pagamento, com prazos mais dilatados e até conseguir descontos”, destaca ainda Busato.