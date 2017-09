Aposentados e Pensionistas de Canoas recebem novo espaço de saúde

Simone Dutra

A Associação dos Trabalhadores e Pensionistas Aposentados de Canoas (Atapec), juntamente com o grupo da terceira idade e demais parceiros canoenses, inaugurou, na tarde de quarta-feira, 27, os Serviços Próprios de Saúde, com consultório dentário e terapia a laser, em sua sede (Rua Mal. Mallet – 103, bairro Harmonia).

Com a presença de dezenas de convidados, o presidente da associação, Carlos Machado Ramos, o Carlinhos, destacou que o momento é de muita alegria, porém de foco na luta por mais direitos aos aposentados e pensionistas, que vêm sofrendo com a política atual. “Com a ajuda dos parceiros de longa data, presentes aqui hoje, nós temos a satisfação de inaugurar mais este espaço que é de todos nós”, comentou Carlinhos, ao final do discurso.

A Atapec, que atua na cidade desde 1985, também oferece atendimento gratuito para toda a classe, oferecendo a confecção de carteirinhas para idosos, convênio com farmácias, clínicas médicas, advogados, funerárias, óticas, laboratórios, bancos entre outros serviços.