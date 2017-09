Aprovada criação do Conselho Municipal de Turismo

Os vereadores aprovaram, na terça-feira, 19 de setembro, projeto de lei do Poder Executivo que institui o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), órgão consultivo da administração municipal. Vinculado à Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo (SMCT), ele terá a função de complementar a política municipal na área, além de promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento sustentável, social, econômico e ambiental.

O órgão será composto por representantes do poder público (Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Projetos Especiais, Captação e Inovação) e da sociedade civil (Câmara de Dirigentes Lojistas de Canoas – CDL; Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Canoas – Sindigêneros Canoas; Sindicato do Comércio Varejista de Canoas – Sindilojas Canoas; Universidade La Salle; Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região – Sindha e Sindicato Intermunicipal de Hotelaria do Rio Grande do Sul – Sindihotel-RS.