Arnaldo Antunes apresenta o show “A Casa é sua”

Casa é sua”, nesta sexta-feira, 17, em Canoas. A apresentação acontece a partir das 20 horas, no Teatro do Sesc (Av. Guilherme Schell, 5340). Os ingressos são limitados e podem ser obtidos no Sesc local, com os valores de R$ 25 para meia-entrada de estudantes, classe artística, professores e maiores de 60 anos (mediante comprovação), R$ 30 para Comércio e Serviços com o Cartão Sesc/Senac, R$ 35 para Empresários com o Cartão Sesc/Senac e R$ 50 para o público em geral. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3464-6909, no site www.sesc-rs.com.br/canoas e na página www.facebook.com/sesccanoas.

Arnaldo traz um show intimista, que convida o público a passear por sua carreira. Acompanhado dos músicos Chico Salem (violão e guitarra) e André Lima (teclados e sanfona), o repertório traz grandes sucessos como ‘Não vou me adaptar’, ‘Saiba’, ‘Meu coração’, canções escritas em parceria com Paulo Miklos, Marisa Monte e Carlinhos Brown, além de temas do seu mais novo disco ‘Já é’.