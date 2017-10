Arnaldo Antunes em Canoas

O Arte Sesc – Cultura por toda parte, que traz música, teatro, cinema, literatura e exposições, será apresentado em Canoas na terça-feira, dia 17, às 20 horas, no Teatro do Sesc (Av. Guilherme Schell, 5340) com o show “A Casa é Sua” do músico e compositor Arnaldo Antunes, que é um dos destaques da programação no mês de novembro.

Em “A Casa é Sua”, Arnaldo Antunes apresenta ao público um show mais intimista, acompanhado apenas por dois músicos – Chico Salem e (violão, guitarra e vocal) e André Lima (teclado, violão, sanfona e vocal). O espetáculo explora com liberdade uma nova sonoridade a cada canção, propondo combinações de violões, guitarras, teclados e sanfona. Essa formação mais concentrada revela as canções de outro modo, evidenciando mais as letras. O repertório passeia por músicas de toda sua carreira, como “Não Vou Me Adaptar”, “O Pulso”, “Alegria”, “Essa Mulher” e “Muito Muito Pouco”, mas Arnaldo também apresenta canções escritas em parceria com Paulo Miklos (“Fim do Dia”), Marisa Monte e Carlinhos Brown (“Consumado”), Liminha (“Invejoso”), Alice Ruiz (“Socorro”), entre outros artistas.