Artista canoense se apresenta em São José do Norte

Odair Fonseca, que é ator, contador de histórias e artista circense de Canoas, apresenta seu espetáculo Infantil “Livrério – Um espetáculo de palavras” em São José do Norte, cidade litorânea localizada ao extremo Sul do Estado, nesta quarta-feira, 18 de outubro. A atividade integra a programação da Semana da Criança da Cidade, realizada pelo Sesc Rio Grande.

O espetáculo que mescla as linguagens do Circo e da Contação de Histórias, estreou em 2015 e conta com mais de 40 apresentações pelo estado do RS. Na apresentação, o personagem “Livrério”, vai em busca de uma chuva de palavras para contar suas histórias. Nesta jornada se utiliza de números de mímica, malabares, acrobacias e a ajuda da platéia para apanhar as palavras penduradas no tempo. Até que com o auxílio do traca-traca, um brinquedo da cultura popular brasileira, o personagem conta a lenda do Quibungo, um personagem folclórico da cultura oral afro-brasileira, um mostro que é enganado pelo discurso de um menino muito esperto. A história aborda de forma sutil e delicada uma forma das crianças lidarem e enfrentarem seus medos.

O espetáculo tem por objetivo comunicar com o público infantil e desta forma trabalhar a formação de plateia. Com este propósito, é de extrema importância circular pelo estado com este trabalho e fazer com que as crianças tenham gosto pelo teatro, circo e a contação de histórias.