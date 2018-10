Artista faz sua exposição de estréia no Mc Donald’s

Encerrou no último dia 30 de setembro, no espaço Ray Kroc, do Mc Donald’s Canoas Shopping, a exposição As Quatro Estações, da artista Chris Zumarkachman.

A exposição

A exposição apresenta como tema central As Quatro Estações e os elementos da natureza que os contemplam. Mistura a realidade com a imaginação e traz em cada tela a sensibilidade da artista. A mistura de cores e elementos proporciona uma sensação de leveza e convida o espectador a flutuar pelo planeta e até mesmo para fora dele, no campo da imaginação.

A artista

Chris Zumarkachman é uma artista iniciante, mas que já mostra muita personalidade em seus trabalhos. Nascida em Esteio, permaneceu na cidade até o final da adolescência, quando passou a morar em Canoas. Com muitas dificuldades nas relações interpessoais, devido ao diagnóstico de autismo, se isolou e passou a desenhar como forma de expor o que sentia. Fez um pequeno curso para conhecer os materiais e, a partir disso, em uma noite de insônia, colocou no papel o que passava em sua cabeça e foi assim que surgiram as primeiras linhas e cores.

Após vários desenhos no papel, comprou duas telas pequenas, algumas tintas e pincéis e pintou as telas sem esboço, percebendo que sua arte era possível em telas. Sempre foi autodidata e cria usando o conjunto de imaginação, realidade e sensibilidade. Oscilou entre períodos de criação e quietude, respeitando a vontade de pintar e finalmente realizou o desejo de fazer sua primeira exposição.