Artistas canoenses se apresentam na Estação Mercado

Nesta quarta-feira, 21, em que se comemora o Dia Mundial da Poesia, os artistas de Canoas Jonatan Ortiz Borges (ator e poeta) e Leny Barcellos (cantora e instrumentista) fazem uma intervenção poética chamada Poéta’s de Guardel, às 17 horas, na Biblioteca Livros sobre Trilhos, que fica na Estação Mercado, em Porto Alegre.

“Poétas de Guardel – Em um poeta dizedor” é um espetáculo de uma multidão de poetas reunidos em um poeta que conta, encanta e diz. Proposta poética e musical de resgate da oralidade e da cultura popular brasileira fazendo uso de um guarda-chuva que não guarda nem a metade dos memoráveis textos populares, mas mesmo assim utiliza um vasto repertório poético com textos autorais e também do cânone da cultura popular brasileira. Assim apresenta para o público um espetáculo cheio de alegrias e dramas, causos e acasos, contando, cantando, interpretando, dizendo e conversando intimamente com o público norteado principalmente pela poesia de cordel (gênero poético e típico do nordeste). O espetáculo encanta e provoca através da poesia uma reflexão para com a importância de cultivarmos nossa cultura tão cativante e cheia de bonitezas. É um convite à poesia e a alegria de nossa cultura.