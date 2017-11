Árvore Iluminada e concerto de Natal no Parque Getúlio Vargas

A inauguração oficial do Natal do ParkShopping Canoas ocorrerá nesta quinta-feira, 30, às 20 horas, com um espetáculo em frente ao shopping (Avenida Farroupilha, 4545 – Canoas), no Parque Municipal Getúlio Vargas.

O evento acenderá as luzes da Árvore Iluminada, com 40 metros de altura. A árvore possui um sistema de iluminação em LED com mais de duas mil combinações de luzes e cores, a mesma tecnologia usada em espetáculos internacionais. A noite ainda terá concerto da Orquestra Jovem de Porto Alegre e uma atração surpresa vinda diretamente da Itália.

O espetáculo Angelis é um show natalino que traz muita música, dança, projeção mapeada, efeitos especiais e uma bela cenografia temática. Ilustra cenas do universo natalino com versões cantadas e dançadas dos mais variados clássicos de todos os tempos. Entre eles: Noite Feliz, Jingle Bells, Amazing Grace, Ave Maria, Adeste Fideles e muitos outros característicos dessa época do ano.